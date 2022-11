LIVE Taekwondo | Mondiali 2022 in DIRETTA | eterno Vito Dell’Aquila | campione del mondo! Battuto il coreano in finale!

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELL’APOTEOSI DI2.33: Grande gioia, dunque, per l’Italia: per questaè tutto, grazie per averci seguito e buonanotte 2.32: L’azzurro, dunque conquista la prima e unica medaglia italiana aidi Guadalajara ed è l’oro nella categoria -58 kg, argento per ilJang, bronzi per il messicano Brandon Plaza Hernandez e per il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi 2.31: Bravissimo l’azzurro anche a non farsi prendere dalla rabbia dopo aver perso sul filo di lana il primo round in finale contro il degnissimo avversario, ilJang,poi in rimonta 2-1 (11-12, 13-4, 13-6) 2.30: Il momento decisivo nei quarti di finale con quel calcio sferrato ...