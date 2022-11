Giudice | Mondellini e Mazzini su una eventuale vendita del Napoli e sui Mondiali

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 21 novembre 2022) A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alessandro, giornalista “Corriere dello Sport” “Non deve stupire che ilsia in questo momento nell’orbita degli investitori internazionali, è una tendenza del calcio italiano. Quindi perché non ilche ha tutte le carte in regola per essere un boccone appetibile. De Laurentiis può anche dire che le offerte al momento non lo soddisfano e può aspettare un paio d’anni per consolidare il valore del. Sono abbastanza convinto che siano arrivate le offerte. Il Milan come fonti di ricavo ha qualcosa in più in questo momento. Poi naturalmente c’è il fatturato dove il Milan ha qualcosa in più detratte le plusvalenze. Per un acquirente quelli sono ricavi che non sei certo di avere ogni anno, per questo ...