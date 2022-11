GF Vip | confronto tra Edoardo e Micol | il timore della gieffina

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 21 novembre 2022) Momento dinel cortiletto del GF Vip traTavassi,Incorvaia e Giaele De Donà. Il tema discusso Pomeriggio di riflessioni nel reality di Canale Cinque. Nel cortilettoCasa del GF Vip diversi vipponi si sono soffermati sulla loro esperienza a Cinecittà, approfittando del momento per esporre i propri dubbi riguardo alla questione. Il viaggio nel programma condotto da Signorini ovviamente, come in ogni edizione, presenta diversi ostacoli per i vari concorrenti, in particolar modo a livello mentale. A prendere la parola è stato, che ha spiegato come ciascuno dei gieffini stia vivendo questo percorso in maniera differente ma è certo del fatto che, pur volendo mostrare a pieno la propria personalità, nessuno sarà in grado di mostrare effettivamente i propri pregi e i ...