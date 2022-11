L'HuffPost

Il 28 novembre 2022 alle ore 16.00, Deloitte approfondirà il tema del Metaverso nella settima edizione dei. L'evento, che si svolgerà in modalità ibrida, racconterà quello che accade ...Dell'economia del Metaverso si parlerà anche durante idi Deloitte il prossimo 28 novembre. Sezione Lifestyle La cover story della sezione Lifestyle è dedicata ad Andrea Gentilini ceo ... Fintech Talks: nati per crescere. Il secondo evento sulla finanza digitale di HuffPost Si terrà a Milano, al Meet - Digital Culture Center, il primo dicembre. Interverranno i big italiani del settore. Ecco una prima lista ...Bucking the funding slowdown in growth-stage startups owing to tough market conditions, the week came as a breather with fintech-SaaS startup Lentra raising $60 million and Digital Diabetes care ...