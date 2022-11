Tu Sì Que Vales | pioggia di critiche per la presenza di Giulia Stabile | “Qual è la sua utilità?”

Leggi su dailynews24

(Di domenica 20 novembre 2022) Ieri sera è andata in onda la finale di Tu Sì Quee come ogni anno non sono mancate leper ladi ben quattro conduttori. La più bersagliata è stata sicuramente, ex allieva e vincitrice di Amici ormai alla corte di Maria De Filippi. Ecco cosa è accaduto. Una L'articolo