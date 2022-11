TS – “Paul si sta riprendendo | Mathias minacciato”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 20 novembre 2022) 2022-11-21 00:44:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: TORINO – «si stapiano piano a livello psicologico»: a parlare è la madre diPogba, Yeo Moriba, che interviene sul caso di estorsione di cui è stato vittima il figlio,dallo stesso fratello,. «Questa vicenda tormentava, non ci ha detto subito che era ricattato. Nessuno lo sapeva, nemmeno l’altro fratello». La difesa La mamma diparla anche di, l’altro figlio accusato appunto di estorsione ai danni del fratello, e in custodia cautelare. «E’ stato manipolato,. Sono molto preoccupata per lui. Ha agito sotto minaccia, lo conosco e sono pronta a giurarlo. Per me entrambi i miei figli sono ...