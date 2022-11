Sci alpino | Mikaela Shiffrin | “Oggi non mi aspettavo di vincere | la gara è stata davvero durissima”

(Di domenica 20 novembre 2022)si è aggiudicata anche il secondo slalom di Levi (Finlandia) valevole per la Coppa del Mondo di sci2022-2023, completando un fine settimana perfetto. Sulla pista denominata “Levi Black” la sciatrice nativa del Colorado ha centrato il successo numero 76 della sua clamorosa carriera, superando per 28 centesimi la svizzera Wendy Holdener che ancheha mancato l’appuntamento con il successoper un soffio. La statunitense, dopo aver chiuso al comando la prima discesa, ma senza rifilare distacchi amplissimi alle rivali, ha messo in atto una seconda mancheimpeccabile, bruciando nel finale il tempo dell’elvetica, mentre completa il podio la solita Petra Vlhova, terza a 68 centesimi al termine di una prova non trascendentale per i suoi standard. Al ...

