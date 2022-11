Marco Mingardi vince "Tu Sì Que Vales" 2022. Premio da 100mila euro in gettoni d'oro

(Di domenica 20 novembre 2022) Ultima puntata ieri sera su Canale 5 di "Tu Sì Que" . Are l'edizioneè stato. Il cantante imitatore di Nettuno è approdato in finale dopo essere stato ripescato per...

... Daniel K, Die Mobiles, Diego Castaldi, Erika Lemay, Fiammetta e Francesca; James,, Muy Moi, Phuoc Anh Duong, Stefanny and Yeremy; i The Lads, Trygve WakenShaw e Yelizaveta Krutikova. ...Ecco i finalisti : Antonietta Messina Daniel K Die Mobiles Diego Castaldi Erika Lemay Fiammetta e Francesca JamesMuy Moi Phuoc Anh Duong Stefanny and Yeremy i The Lads Trygve ...Lo show di Canale 5 proclama il vincitore di questa stagione e gli assegna il premio di 100 mila euro Alessandro Alicandri Il 19 novembre la nona edizione di “Tú sí que vales”, in diretta e grazie al ...Un’esibizione perfetta, partendo da Califano e finendo con Lucio Dalla senza dimenticare Cocciante. Una performance che ha portato Marco Mingardi di ...