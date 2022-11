Ma quale suicidio | Van Gogh fu assassinato Le prove messe in campo da due premi Pulitzer

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022) Il 29 luglio del 1890, all'età di 37 anni, Vincent Vanvenne trovato morto. Per molto tempo si è pensato che si fosse sparato un colpo di pistola al petto dopo un'esistenza tumultuosa caratterizzata da poca autostima e autolesionismo. Eppure non si ha mai avuto la certezza anche perché la pistola non fu mai trovata. Partendo da quello che non torna Steven Naifeh e Gregory Smith, due storici dell'arte americana già vincitori del, nella biografia "Van: The Life" allahanno lavorato oltre dieci anni, sostengono che l'artista fu ucciso. Il colpo fatale probabilmente fu esploso dal giovane Secrétan, sedicenne alpiaceva vestirsi da cowboy e sparare agli animali. Il pomeriggio del 27 luglio, in compagnia di suo fratello, il giovane avrebbe premuto per ...