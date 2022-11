LIVE Djokovic-Ruud 3-2 | Finale ATP Finals 2022 in DIRETTA | il norvegese annulla due palle break

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Servizio, dritto, volèe e smash a segno per, che si procura duedel 4-3. 30-15 Di poco in corridoio la stop volley di rovescio del serbo. 30-0 Servizio vincente Novak. 15-0 Sulla riga il rovescio difensivo di, che coglie di sorpresa l’avversario. 3-3 Game. Rovescio vincente dello scandinavo subito dopo la seconda. Dodicesimo punto di fila alla battuta per Casper. 40-0 Servizio e dritto a segno per il. 30-0 Di un soffio largo il dritto in contropiede di. 15-0 ACE, il primo del suo incontro. 3-2 Game. ACE numero tre del serbo, che risponde tenendo a 0 il servizio. 40-0 Disegna il campo il nuovo numero 5 ATP, che ...

Al Pala Alpitour di Torino si assegna il titolo delle ATP Finals 2022: in campo Novak, che in caso di successo eguaglierebbe il record di vittorie di Roger Federer a quota sei, e il norvegese Casper Ruud. Il live e la diretta testuale di Djokovic-Ruud, incontro valido per l'ultimo atto delle ATP Finals 2022 al Pala Alpitour di Torino. A Torino va in scena l'atto conclusivo delle Nitto Atp Finals: il serbo punta a raggiungere i sei successi di Federer, il norvegese ha già giocato due finali Slam