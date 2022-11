I Mondiali del disamore li vince una delle cinque big | ma occhio a Belgio e Olanda | non all’Inghilterra | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 20 novembre 2022) 2022-11-20 00:25:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Anche se noi non ci saremo, adesso ci siamo davvero. Il sipario si alza e il pallone comincia a rotolare tra molte contraddizioni e profonde anomalie. In Qatar parte il Mondiale deldefezioni, il primo a ridosso del Natale, l’ultimo a trentadue squadre, il secondo consecutivo senza l’Italia. Anche se sinceramente non credo che gli italiani non guardino le partite perchè manca la Nazionale azzurra. A Russia 2018 chi prese i diritti della manifestazione (Mediaset) fece un affare con gli ascolti e la pubblicità, anche se i nostri calciatori la fecero da spettatori. Oggi, che i diritti ce li ha la Rai, prevedo lo stesso successo, anche se gli orari sono meno comodi (dalle 11 del mattino alle 20), siamo in pieno autunno, la ...