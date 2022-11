GF Vip | Spinabanese messo alle strette da due donne | Giale e Oriana

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 novembre 2022) C’è tensione nella casa del Grande Fratello vip. In particolare il rapporto traMarzoli e Antonino Spinalbese sembra diventare sempre più contratto a causa della decisione di fare il punto sulla loro situazione sentimentale dopo due notti trascorse insieme sotto le coperte. Un chiarimento nel quale è entrata ancheDe Donà molto amica dell’hair stylist. Il confronto trae Antonino Insomma quello che doveva essere un chiarimento a due si è trasformato in un confronto a tre dove anchee Antonino hanno avuto da dire sul loro rapporto, in quanto di recente sembra essere cambiato: i due si sono allontanati, secondoanche a causa di. “É una ca**ata che io non mi avvicino a te, sei tu che hai paura di avvicinarti quando c’è. Mi sono ...