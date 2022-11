F1 | GP Abu Dhabi 2022 | programma | date | orari e diretta tv

RaiNews

Il pilota dell'Alfa Romeo Valtteri Bottas ha commentato deluso il diciottesimo tempo nelle qualifiche ufficiali del Gp di: "Abbiamo affrontato le qualifiche sapendo di avere un buon passo, quindi credo che il risultato non rifletta la reale situazione della nostra vettura. E' stata una sensazione strana, non ...- Motori, Formula Uno: Si correrà domenica il GP di, ultima gara della stagione. Semaforo verde, sul circuito Yas Marina, alle ore 14:00 italiane news Bologna sport GP Abu Dhabi: pole per Verstappen, poi Perez e le Ferrari We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...