Avellino | Rastelli | “Una sconfitta pesante | soprattutto per la nostra classifica”

"E' una sconfitta che fa male per la classifica". Parla così il tecnico dell'Avellino, Massimo Rastelli al termine della gara. "Non siamo stati sorpresi, non siamo qui a pettinar le bambole. Sappiamo che contro di noi fanno tutti la partita della vita, loro sono stati più pimpanti all'inizio – afferma – Tutto è cambiato negli ultimi quindici minuti di gara. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, stavamo gestendo la gara, poi su due palle inattive abbiamo perso la gara". "Dovevamo cercare di dare meno punti di riferimento, cercando di giocare di più alle spalle dei due mediani, per stare più vicino a Trotta in fase offensiva – continua la sua analisi– Avere più soluzioni e attaccare di più la

Allenatore:. I convocati dell'Portieri: Pane, Pizzella, Forte Difensori: Rizzo, Tito, Illanes, Auriletto, Moretti Centrocampisti: Franco, Garetto, Casarini, Matera, Maisto, ...(4 - 3 - 3): Pane; Rizzo, Moretti, Auriletto, Tito; Cesarini, Matera, Maisto; Russo, Trotta, Kanoute. All.. A disp. Forte, Franco, Garetto, Gambale, Murano, Ceccarelli, Guadagni, ...Sconfitta e buio profondo per l’Avellino. I lupi perdono fuori casa contro il Picerno. Una performance da dimenticare per la squadra di mister Rastelli che con l’unico tiro in ...Massimo Rastelli. MARCATORI: 6’ st Russo ... Vince il Picerno che batte l’Avellino per 2 reti ad 1. Succede tutto nella ripresa con la rete in apertura di Russo, il pochi minuti la rimonta dei padroni ...