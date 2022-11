Umberto Tozzi in tour nei teatri a dicembre | le date

: 'Ho avuto un tumore alla vescica, durante la chemio ho preso il Covid per la terza volta' Valerio Scanu confessa: 'Sono stato male, mi hanno asportato mezzo polmone' Chris Hemsworth, l'...si è raccontato, al Corriere della Sera, a cuore aperto parlando per la prima volta in assoluto di una serie di importanti problemi di salute che l'hanno colpito di recente. Il ...' DI LETTURA Lo scorso marzo Umberto Tozzi ha spento settanta candeline. Un mese dopo, ha scoperto di avere un tumore. E’ lui stesso a raccontarlo in un’intervista al “Corriere della Sera”. “Ho avuto ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...