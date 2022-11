Selvaggia Lucarelli | la madre stroncata dal Covid | l’annuncio social

Leggi su howtodofor

(Di sabato 19 novembre 2022) Grave lutto per. La giornalista, attualmente impegnata come giudice a “Ballando con le stelle”, piange la scomparsa dellaNadia. La donna è morta dopo aver contratto il coronavirus. E’ stataa dare la notizia via(Foto da video) “Non sono arrabbiata, perché io stessa ho ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere” “Questa mattina presto mia, Nadia, è morta – ha scritto – È morta die di compromessi. I compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno. Quelli come lei, nella maggior parte dei casi: i fragili. Non sono arrabbiata, perché io stessa ho ...