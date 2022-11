Paola Perego sul malore di Andreotti | quello che è successo dietro le quinte

Leggi su biccy

(Di sabato 19 novembre 2022) Il momento più iconico della trasmissione del 2008 ‘Questa Domenica’ è stato senza dubbiodialle prese con ‘Presidente, Presidente?‘. Proprio di quell’episodio ha parlato oggi la conduttrice in un’intervista rilasciata a Tv Talk. Laha svelato che l’ex deputato ha avuto un attacco ischemico e chelenon ricordava nulla diche erain diretta. “Un momento che ricordo bene ancora oggi? Sicuramente, perché ero convinta fosse morto giuro. Io non lo toccavo per paura che gli cadesse il capo. Ero convintissima fosse deceduto e ho avuto dei momenti di panico. La cosa fantastica è stata il dopo. IO ho dato la pubblicità, si è totalmente ripreso e chiamò il suo medico. Il ...