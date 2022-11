Omicidio di via Novelli | la moglie della vittima | “Per ora giustizia è fatta | ma niente mi riporterà mio marito”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 19 novembre 2022) Bergamo.legittima difesa, come invocato dall’avvocato Enrico Pelillo, per Alessandro Patelli, il ventenne che l’8 agosto 2021 ha ucciso sotto casa a coltellate Marwen Tajari, tunisino di 34 anni, davanti alla compagna e alle loro due figlie. La Corte d’assise, presieduta dal giudice Giovanni Petillo, nel condannare l’imputato a 21 anni di reclusione ha riconosciuto le attenuanti generiche (la giovane età e l’incensuratezza dell’imputato) equivalenti alle aggravanti, ovvero l’aver commesso l’in presenza di due minori e aver agito per futili motivi. Ed è proprio quest’ultimo punto che contestano i parenti e gli amici di Patelli, riuniti in gruppo fuori dal tribunale dopo la letturasentenza. “Pato si è solo difeso, è stato provocato ed ha avuto paura. Non avrebbe mai fatto una cosa del genere altrimenti. Lo ...