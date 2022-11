Mancini “In Austria un buon test per i giovani azzurri”

(Di sabato 19 novembre 2022) VIENNA () (ITALPRESS) – “Domani è unper i, la partita contro di loro ad Euro2020 fu la più difficile”. Lo ha detto il ct della Nazionale, Roberto, alla vigilia dell'amichevole di Vienna contro l'. “I ragazzi che abbiamo chiamato ci stanno dando delle risposte positive – spiega il mister azzurro in conferenza stampa – Certo, hanno disputato poche partite in A e dovrebbero giocare di più, ma siamo sulla strada giusta. Dobbiamo lavorare duramente, solo così si può migliorare”. Proprio domani iniziano in Qatar i Mondiali: “Non so chi può vincerli, ci sono tante squadre forti – spiega l'allenatore dell'Italia – Penso all'Argentina, con noi ha giocato bene, non solo perchè ha vinto, con uno spirito di squadra importante”. “Il Mondiale senza l'Italia? ...

Sky Sport

VIENNA () - Ultima apparizione del 2022 per la Nazionale di Robertoche nell'amichevole contro l'chiuderà l'anno solare. Un Mondiale da spettatrice per l'Italia con il ct che preferisce parlare del match di Vienna: "Parliamo della partita, che è meglio.Commenta per primo Domani inizieranno i Mondiali in Qatar . Come noto, non ci sarà l'Italia. Per una strana coincidenza, però, gli Azzurri di Robertosaranno in campo contro l'. In un'amichevole che definire inutile sarebbe pure riduttivo. Tutti, oggi, si chiedono il motivo. COLPA DELLA RAI - Domani, nel pomeriggio italiano, andrà in ... Austria-Italia, Mancini: "Soffriremo fino a metà dicembre" Il giorno del via al Mondiale in Qatar gli occhi dei tifosi dell'Italia saranno sintonizzati sull'Ernst Happel Stadion di Vienna. La nazionale di Mancini sarà impegnata ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...