Maltempo in Campania | acquazzone si abbatte sul Cilento | studenti bloccati a scuola dal fango – I video

(Di sabato 19 novembre 2022) Proseguirà fino a domani l’allerta arancione diramato dalla Protezione civile sue Molise, dopo che già oggi 19 novembre diverse località delsono state colpite da abbondanti acquazzoni. In particolare questa mattina ad Agropoli, nel Salernitano, dove l’acqua ha inondato le strade, come raccontano le immagini diffuse dalla consigliera comunale Elvira Serra sui social. Ilmostra le auto coperte per metà dale poi un gruppo di, rimastiai piani alti della loroin attesa che il livello dell’acqua si abbassasse. «I ragazzi della Ragioneria sventolano fazzoletti bianchi – ha detto Serra – mentre l’acqua continua a defluire attorno al liceo e ha invaso tutto». La pioggia ad Agropoli è scesa per circa un’ora e mezza, nel ...

( ILIN) Nei comuni di Agropoli e Castellabate sono operativi anche 80 volontari della Protezione civile della regione, con gommoni, idrovore e escavatori. Le squadre di ...... è questa la nota diramata dal Comune che si è messa in contatto con la centrale operativa della Regione. "Chiedere lo stato di calamità" Sulche ha colpito il Cilento è intervenuto ...Meteo - Affondo perturbato rinvigorisce il maltempo sull'Italia, con piogge e temporali in ulteriore arrivo nelle prossime ore: ecco dove ...Il maltempo sferza l'Italia oggi. Strade come fiumi in Cilento, con le auto coperte per metà dal fango e studenti in ostaggio all'interno delle scuole in attesa che il ...