La Gazzetta dello Sport

State allestendo la vostra rosa per il Fantacampionato Mondiale Gazzetta, ma non sapete come riempire determinati buchi a pochi crediti Tranquilli, vi diamo una mano con alcune chicche a basso costo. ...Centrocampisti: Ferjani Sassi (Al - Duhail, Qatar), Mohamed Ali Ben(Esperance Tunisi), ... Anis Ben Slimane (Brondby, Danimarca), Naïm Sliti (Ettifaq, Arabia Saudita), Whabi(... Khazri, Romdhane e...: i 5 giocatori da prendere a un credito per puntellare la rosa Stella della Tunisia, di cui è vice-capitano, Wahbi Khazri è un calciatore estremamente duttile che potrebbe anche calciare dal dischetto un ipotetico rigore a favore dei nordafricani (tiratore ...Portieri: Balbouli (Etoile Sportive du Sahel), Ben Said (Monastir), Dahmen (Sfaxien), Hassen (Club Africain); Difensori: Abdi (Caen), Bronn (Salernitana), Drager ...