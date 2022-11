Jessica Morlacchi perdona Memo Remigi | “Gli voglio bene come fosse mio nonno”

(Di sabato 19 novembre 2022)ora riesce a guardare a mente fredda a quanto avvenuto nella puntata di venerdì 21 ottobre 2022 di Oggi è un altro giorno, in cui ha subito una molestia da parte di. Il cantante da allora è stato allontanato dalla trasmissione, oltre ad avere subito la rescissione del suo contratto in essere con la Rai, e si è mostrato pentito per quanto accaduto con la collega, che inizialmente riteneva però troppo tardive le scuse. Ora, però, lei esclude di voler andare per le vie legali e confessa quanto lavorare fianco a fianco con lui l’abbia portata a provare un naturale affetto nei suoi confronti: “Non lo denuncerò, glia un– ha detto in un’intervista al settimanale Diva e Donna -. Penso abbia avuto un ...

condanna ma non denuncia Memo Remigi per la molestia subita durante la puntata del 21 ottobre di Oggi è un altro giorno . La cantante, "affetto stabile" del programma pomeridiano di ...cerca di trovare una 'giustificazione' nell'età di Memo Remigi, 84 anni: 'Penso che sia proprio vero che a una certa età si perdano i freni inibitori e si torni un po' bambini. È l'...Jessica Morlacchi torna a parlare di Memo Remigi e della molestia subita in diretta tv dal cantante, che comunque non verrà denunciato per il palpeggiamento avvenuto nel corso della trasmissione di Ra ...Jessica Morlacchi perdona Memo Remigi. Dopo le molestie in diretta durante la trasmissione "Oggi è un altro giorno" e il caso Rai che ha fatto sospendere il cantante dal programma, l'artista annuncia ...