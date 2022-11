Irrati | «Var? All’inizio mi sembrava la moviola di Biscardi Sono aperto all’idea di parlare in Tv»

Leggi su calcionews24

Massimiliano Irrati, arbitro designato al VAR per i Mondiali in Qatar, ha parlato a La Repubblica della tecnologia. Le sue dichiarazioni: VAR – «Con la tecnologia bisogna essere aperti all'errore perchè puoi sempre rimediare. Bisogna insegnare agli arbitri più giovani che non c'è nulla di male ad andare al monitor per rivedere un errore, ti fa andare a letto più tranquillo». PAROLE TV – «Noi siamo aperti, ma deve esserci una certa predisposizione». MONDIALI – «Avrei sperato di vivere questa rassegna con i giocatori dell'Italia».