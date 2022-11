Ecco come l’Occidente potrà rivaleggiare con la Via della Seta cinese

Leggi su formiche

(Di sabato 19 novembre 2022) Durante il summit G20 di Bali, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la presidenteCommissione Europea Ursula von der Leyen hanno richiamato la Partnership for Global Infrastructure and Investment (Pgii), un piano da $600 miliardi di dollari per competere con l’iniziativaBelt and Road Initiative (Bri). La Pgii era già stata presentata durante lo scorso vertice G7. Il rischio di un ennesimo piano per lo sviluppo delle economie emergenti è quello di non arrivare a risultati che riescano davvero a spostare l’asse delle alleanze globali. Di certo è una buona notizia che Europa e Stati Uniti decidano di investire nelle infrastrutture dei Paesi in via di sviluppo percon il soft powerRepubblica Popolare. La Bri, pur con molti impedimenti e ...