Concordia sulla Secchia Modena | corpo carbonizzato trovato in un' auto

Un cadavere è stato trovato ieri sera dentro un'auto bruciata aSecchia (Modena), in una zona isolata. Il corpo, all'interno del portabagagli, è completamente carbonizzato e non è stato ancora identificato. Ma dalle prime informazioni la macchina, ...commenta ASecchia (Modena) un cadavere è stato trovato venerdì sera dentro un'auto bruciata, in una zona isolata. Il corpo, all'interno del portabagagli, è completamente carbonizzato e non è ...Era nel portabagagli. Il ritrovamento dei carabinieri dentro un'automobile bruciata a Concordia sulla Secchia (Modena), in una zona isolata: l'utilitaria è intestata ad una 32enne del posto. Il marito ...Concordia sulla Secchia, il corpo in via di identificazione. L’utilitaria appartiene a una donna scomparsa di 32 anni: il marito aveva sporto denuncia due giorni fa ...