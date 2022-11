Boxe | Alessio Lorusso vs Mikheil Soloninkini stasera in tv? Programma | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 19 novembre 2022) A meno di un mese dalla conquista del titolo europeo,torna a combattere e lo farà in occasione dell’evento ‘The Art of Fighting’, insabato 19 al Palazzo dello sport di Meda a partire dalle 20:00. Il campione d’Europa dei pesi gallo (19 vittorie di cui 7 prima del limite, 4 sconfitte e 2 pareggi) combatterà contro il georgiano(10-24-1) sulla distanza delle 6 riprese. Niente lunga pausa per, che vuole subito riassaporare il ring. Sono in corso le negoziazioni per la difesa europea contro Elie Konki. Non solo. The Art of Fighting propone anche diversi match di K1. Luca Cecchetti, campione del mondo di kickxoxing, affronterà Hamada Azmani. Previsto anche il match di Vadim Lungu e Abdul ...