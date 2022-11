Umberto Tozzi | l’artista ha raccontato di aver avuto un tumore | ecco come sta

Leggi su tvzap

(Di venerdì 18 novembre 2022) Personaggi Tv. . Il noto cantante italiano in una lunga intervista al Corriere della Sera hadi essere guarito da un. Gli ultimi mesi sono stati molto duri per il cantante 70 enne che ha dovuto lottare prima contro un cancro e dopo contro il Covid-19 che gli ha scatenato un’infiammazione polmonare. Vediamo nel dettaglio le sue parole su queste due difficili e complesse esperienze.Leggi anche –>, la confessione choc sul suo matrimonio: fan senza parole Al Corriere della Serahache adesso sta bene, ma ha attrsato un periodo piuttosto difficile per quanto riguarda la salute: “Ora sto bene. Prima no, houn problema di salute importante. Un ...