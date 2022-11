Ultime Notizie Roma del 18-11-2022 ore 16 | 10

(Di venerdì 18 novembre 2022)dailynews radiogiornale bene ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Luca annunciato di aver ripristinato la linea ferroviaria per la capitale Kiev kherson una settimana dopo il ritiro delle truppe russe della città il primo tragitto avrà luogo oggi dalla capitale e arriverà domani a Carson ha detto responsabile locale precisando che circa 200 passeggeri viaggeranno a bordo del treno risalgono questa settimana i valori dell’ incidenza dei casi covid ed è l’indice di trasmissibilità RT in Italia l’incidente settimana a livello nazionale Sara Infatti è 353 casi ogni 100.000 abitanti contro i 307 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente nel periodo che va dal 26 ottobre al 8 novembre le reti calcolato sui casi sintomatici atomici ferie 088 il giramento rispetto alla settimana precedente quando è stato pari a 0 e 83 Ma al di ...

Il Sole 24 ORE

È morta Nonna Rosetta, conosciuta sul web per gli sketch insieme ai ragazzi ... e ti salutiamo con leparole ...ARTICOLO PRECEDENTE Zucchero si esibirà il 9 e il 10 giugno 2023 nella RCF ArenaMusica Zucchero si esibirà il 9 e il 10 giugno 2023 nella RCF Arena 18 Novembre Attualità Fuga da ... Ucraina ultime notizie. Kiev, quasi la metà del sistema elettrico fuori uso In terapia intensiva sono 10 le persone ricoverate, a fronte delle 9 di ieri, nei reparti ordinari 294, due in più. Altre tre le vittime. Una nelle ultime 48 ore, due in precedenza ma registrate ieri.Roma, 18 nov. (Adnkronos Salute) - In Italia "l'8 novembre scorso la variante Omicron aveva una prevalenza stimata al 99,8%, con la sottovariante Ba.5 largamente predominante e una quota di ...