Traffico Roma del 18-11-2022 ore 14 | 30

... giungeva in Italia a mezzo container principalmente nel porto di Napoli e per via aerea attraverso gli scali di Malpensa e Fiumicino per poi raggiungere ed essere immagazzinata in depositi di, ...Per chi arriva da Albinea verso Casina, ilverrà deviato su via Marconi e via. Per chi arriva da Casina diretto ad Albinea, su via Marconi e quindi Sp 63.Non trovando l'intesa con il Gruppo Comonzi, tornò poi in Italia, dove venne contattato dal Gruppo Zeppieri Costruzioni di Roma. L'ingegnere fece un secondo ... che erano considerati gli autori di un ...La merce, hanno accertato le Fiamme Gialle, giungeva in Italia a mezzo container principalmente nel porto di Napoli e per via aerea attraverso gli scali di Malpensa e Fiumicino per poi raggiungere ed ...