Torna Kawhi | i Clippers ripartono Nets | decide O' Neale | e domenica torna Irving

Sportando

Buona prova dei Nets che passano a Portland, Sacramento conquista contro San Antonio il quinto successo consecutivo mentre i Clippers festeggiano il ritorno di Leonard battendo i Pistons. Portland ...... viaggia in trasferta no, vederlo in campo meno che mai: questa l'attuale situazione di... Soffrendo Golden Statecosì a sorridere dopo cinque sconfitte in fila, nonostante i 28 punti di De'... Torna Kawhi Leonard, e i Clippers rimontano e battono i Pistons Dopo un’assenza di più di tre settimane per un problema al ginocchio, Kawhi Leonard è tornato in campo nella partita di questa notte contro Detroit. Partito nel quintetto titolare, Kawhi ha giocato ...Tutte le foto presenti in questo sito sono riservate e protette da copyright. Non è permesso il loro uso commerciale, no-profit o governativo senza il permesso scritto di Sportando.