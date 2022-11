LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2022 in DIRETTA | scatta la FP1 | Shwartzman al posto di Sainz sulla Ferrari

(Di venerdì 18 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.01 Subito tutti in pista, ricordiamo che questa sessione sarà poco indicativa perchè qualifiche e gara si disputeranno al tramonto/sera con temperature ben più fresche rispetto a quelle torride attuali 11.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!LA FP1 DEL GP DI ABU!!!!!!!! 10.59 Pochi istanti e si parte! Tutto pronto a Yas Marina! Ricordiamo che in casain questa FP1 vedremo in azione Robertaldi Carlos. 10.57 Chiudiamo le dichiarazioni del pre-FP1 con Lewis Hamilton, che da una parte non è troppo fiduciosoMercedes ad Abu, dall’altra è stato parecchio stuzzicato sul famoso sorpasso subito da Max Verstappen nell’ultimo giro del 2021. ...

La scuderia di Milton Keynes giustamente lascia tutto il track time a disposizione di Sergio Perez, che si gioca il secondo posto in classifica Piloti in questo fine settimana diDhabi. Allo ...OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTAdi ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dell'ultima tappa del campionato. PROGRAMMA GPDHABI 2022 Venerdì 18 novembreQuesto è un contenuto riservato agli abbonati. Hai letto tutti gli articoli gratis del mese, non smettere di leggere e attiva l’offerta, tanti contenuti con un unico abbonamento.Carissimi amici di F1GrandPrix, buongiorno e benvenuti al commento del primo turno di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione 2022 del Mondiale di Formula 1.