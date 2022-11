LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2022 in DIRETTA | dalle 11 00 le prove libere | inizia l’ultimo weekend della stagione

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.20 Si parte con la FP1 che romperà il ghiaccio con la pista che si affaccia sul Golfo Persico, quindi alle ore 14.00 si tornerà in azione con la FP2. Domani qualifiche alle ore 15.00, domenica la gara alle 14.00 10.15 Buongiorno e benvenuti a Yas Marina! Tra 45 minuti esatti scatterà il fine settimana del GP di Abu! Come seguire lein tv/streaming – La presentazione del GP Abu– Numeri e statistiche del GP AbuBuongiorno e bentrovati allaprima giornata didel GP di Abu, ultimo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Yas Marina sarà ...