La Corea del Nord ha lanciato un missile in grado di colpire gli Stati Uniti | alta tensione nel Pacifico

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 18 novembre 2022) Altissimainternazionale. Ladelhaunbalistico intercontinentale (ICBM), l’ultimo episodio di una serie di lanci negli ultimi sei mesi. Si è concluso in mare al largo del Giappone ad ovest dell’isola di Oshima-Oshima nella prefettura di Hokkaido: è quanto afferma la guardia costiera giapponese. Secondo i militari sudni ilsarebbe partito da una base vicino a Pyongyang. Unbalistico intercontinentale è l’arma a più lungo raggio delladel, progettata per trasportare una testata nucleare ed indianche glicontinentali. Le reazioni immediate, Usa: “Ferma ...