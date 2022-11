Incidenti sul lavoro | due morti nel giro di poche ore tra Avellino e Marsala

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ancorabianche. Neldiore tra giovedì e venerdì due persone hanno perso la vita mentre lavoravano. A, in provincia di Trapani, questo pomeriggio un uomo di 74 anni è morto schiacciato dalla pala meccanica mentre lavorava in una cava nella periferia del paese. L’uomo è rimasto intrappolato dentro il mezzo ed è stato estratto dai vigili del fuoco. L’altro incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri. Un uomo di 55 anni è caduto in una vasca di cemento all’interno di un opificio per la realizzazione di manufatti in cemento, a Montefredane, in provincia di. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di. Secondo una prima ricostruzione la vittima per cause in corso di accertamento, sarebbe precipitata in una vasca ...