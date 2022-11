I non-limiti dell’intelligenza artificiale e le questioni morali e di sopravvivenza

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il cervellocreato dall’uomo è autonomo perché è capace di espressività emotiva, di coscienza di sé. Gli sforzi per sviluppare un’intelligenzaforte hanno compiuto notevoli progressi anche nel campo dell’ingegneria neurale, come pure nella nostra comprensione del cervello umano. Ma mentre alcuni si concentrano sul sogno ancora lontano di un computer pensante, taluni credono che il viaggio sia più importante della destinazione. La priorità è usare le opportunità e scoperte degli scienziati per sviluppare nuovi metodi per la diagnosi precoce del cancro e nella speranza di trovare una cura per l’Alzheimer: in poche parole per salvare delle vite. Se l’umanità vuole sopravvivere e avanzare a livelli più alti, è essenziale un nuovo tipo di pensiero: Albert Einstein l’ha detto oltre settant’anni fa e oggi l’idea non potrebbe essere più ...