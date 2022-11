Grande Fratello Vip | Antonino Spinalbese svela tutta la verità | Ecco cosa è successo con Oriana sotto le coperte

Ilprenderà provvedimenti nei suoi confronti Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: 'Moose' from Bensound.com...rivolto per iscritto qualche domanda nella migliore tradizione dei questionari che il... e dei medici in particolare, nonostante il padre fosse un famoso epidemiologo e ilun urologo. ...Sappiamo che la percezione che hanno i concorrenti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 7 è molto diversa da quella che il pubblico in studio o sul web. Alcuni vipponi, infatti, potrebbero ...Tempo di confessioni bollenti al Grande Fratello Vip per Antonino Spinalbese. L'ex di Belen Rodriguez ha infatti deciso di vuotare il sacco e confessare alla sua amica Antonella Fiordelisi cosa è ...