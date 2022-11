Dopo l’incontro ravvicinato sotto le coperte Antonino Spinalbese svela cosa è successo con Oriana

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 18 novembre 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP 7 c’è profumo di nuove relazioni. Nelle ultime ore,si sono molto avvicinati tanto che, il bel parrucchiere ha anche raccontato ad altri vipponi quello che sta succedendo tra di loro. Ieri erano diventati virali le immagini e i video dile, in camera da letto. Non sappiamo checi sia stato tra i due anche se, parlando con Antonella si è un po’ sbilanciato e ha raccontato non solo cheprova per la bella spagnola ma anche chesta succedendo in questi incontri ravvicinatiil piumone…E’ nata o sta nascendo una nuova coppia? Anche i vipponi, come abbiamo visto nel ...