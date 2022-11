Biglietti Stadio Tardini

(Di venerdì 18 novembre 2022) PARMA – CITTADELLA si giocherà sabato 12 novembre allodi Parma con fischio d’inizio alle ore 14.00. Di seguito le informazioni per l’acquisto dei tagliandi: SETTORE OSPITI: Inizio vendite: venerdì 4/11/2022Termine vendite: venerdì 11/11/2022 – ore 19:00 Prezzo biglietto:INTERO: € 15,00 (+ spese prevendita)UNDER 14: € 5,00 (+ spese prevendita) Per info prezzi degli altri settori delcliccare QUI. Circuito biglietteria: TicketOneClicca QUI per acquistare ON-LINE Vi segnaliamo a Cittadella la TABACCHERIA BARALDO in via Roma 41, aperta ogni giorno ad esclusione della domenica pomeriggio. Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

