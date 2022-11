Un microchip nel palmo della mano | in Svizzera un nuovo modo di pagare contactless

(Di giovedì 17 novembre 2022) Per “soli” 500 franchi, circa 510 euro, inci si potrà impiantare unsottopelle con il quale effettuare pagamenti. Il dispositivo, grande come un chicco di riso, ha un costo a parte di circa 300 euro, e può essere posizionato sotto i polpastrelli oppure neltramite un semplice intervento. L’idea è venuta a un chirurgo plastico di Zurigo, Christian Köhler, che ha sviluppato il suo progetto con un’azienda di Zugo. Il quotidiano locale Blick cita il 22enne zurighese Gian-Andrea Huonder, che se lo è già fatto impiantare: “Penso sia fantastico perché se mi dovessero rubare tutto durante le vacanze, ho ancora i miei soldi con me”. Il suo chip funziona con un sistema pre-paid e usa la tecnologia NFC, lo stesso sistema di pagamento ...

