Traffico Roma del 17-11-2022 ore 10 | 00

(Di giovedì 17 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ancora disagi lungo la via Aurelia un incidente avvenuto all’altezza della monachina Casal Lumbroso in direzioneprovoca code a partire da Malagrottaintenso sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra laFiumicino è l’uscita per Pomezia e tra Prenestina e Nomentana in interna si rallenta tra laFirenze e via Tiburtina e tra Casilina e Appia code sulle percorso Urbano della A24 sulla tangenziale a partire da Portonaccio molto intenso ilin tangenziale si rallenta tra il bivio dellaL’Aquila e la galleria Giovanni XXIII verso via della Pineta Sacchetti trafficate via Salaria & via Flaminia Effettivamente da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe e tra il raccordo in via dei Due ...