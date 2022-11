Tale e Quale | Antonino a FqMagazine | “La proposta di matrimonio di Valerio Scanu fa scalpore? Siamo ancora un po’ indietro sui diritti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022)Spadaccino è la rivelazione della dodicesima edizione di “show”, sbaragliando la concorrenza e accaparrandosi il primo posto in classifica e il premio finale, poi devoluto in beneficenza.si è raccontato al talk Programma, condotto da Andrea Conti, e ha detto la sua suigay e sulladidial suo ragazzo in diretta social: “Sono felice per loro.ci stupiamo se due ragazzi si sposano? Cioè è davvero come dire che l’acqua è cristallina.un po’sui, ma dobbiamo continuare a parlarne”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.