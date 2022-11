Processo volo MH17 | aereo fu abbattuto da missile Buk | condannati due russi e un ucraino

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – Si è concluso con la condanna di tre dei quattro imputati in contumacia ilin Olanda per l’abbattimento deldella Malaysia Airlines nell’est dell’Ucraina nel luglio del 2014. Sono stati giudicati colpevoli dell’assassinio dei 298 fra passeggeri e membri dell’equipaggio a bordo dell’i dueIgor Girkin e Sergey Dubinsky e l’Leonid Kharchenko mentre il russo Oleg Pulatov è stato assolto. L’inchiesta internazionale sulla tragedia aveva stabilito che l’era statoda unfornito da Mosca lanciato da un campo di Pervomaisk, allora controllato dalle milizie filorusse, una tesi accolta nelche si chiude oggi. “La corte ritiene che il ...

...del fatto che fu questo missile a causare l'abbattimento del', ha spiegato la corte. Il giudice olandese Hendrik Steenhuis ha iniziato a leggere il verdetto a conclusione dela carico ...Leggi Anche Paesi Bassi portano Russia davanti a Corte Ue per abbattimentoMH17 Zelensky: '... Rutte: 'Verdetto è passo per ricerca verità e giustizia' - 'Il verdetto della corte sulMH17 ...È stato un missile di tipo Buk sparato da Pervomaisk, una località nel distretto di Lugansk, ad abbattere il volo MH17 della Malaysia Airlines ... anche dall’inchiesta internazionale. Il processo era ...Il 17 luglio del 2014 un Boeing 777 dalla Malaysia Airlines in viaggio da Amsterdam a Kuala Lumpur (Malesia) viene abbattuto mentre attraversa l’Ucraina orientale, nella regione di Donetsk. A bordo ...