Agenzia ANSA

era moltoe ha trattenuto a stento le lacrime. Per i dem si chiude una lunga pagina di storia. . 17 novembre 2022La presidente della Camera degli Stati Uniti Nancyvisita il memoriale del genocidio armeno di Tsitsernakaberd e, visibilmente, depone una corona di fiori in memoria delle vittime del genocidio armeno.e' arrivato in Armenia ... Pelosi commossa, standing ovation per addio a leadership - Nord America Lunghi applausi e standing ovation bipartisan alla Camera dopo che la speaker Nancy Pelosi ha annunciato che non si ricandida a leader di minoranza facendo spazio alle nuove generazioni.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...