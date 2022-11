Missile caduto in Polonia | il cratere e la distruzione | le immagini dall’alto del luogo colpito – Video

(Di giovedì 17 novembre 2022) Leesclusive Afp delprodotto dalnell’azienda agricola di Przewodow, in, martedì. L’esplosione ha ucciso due lavoratori dell’azienda, per metà italiana. Dopo una prima ipotesi che avrebbe rischiato di allargare il conflitto, col passare delle ore le indagini hanno fatto chiarezza sull’ac: a cadere è stato undella contraerea ucrainaper errore in territorio polacco, lanciato per rispondere ai pesanti attacchi missilistici russi su tutta l’Ucraina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

