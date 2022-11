L’autonomia non si fa col ddl Calderoli La versione di Ricci

Leggi su formiche

(Di giovedì 17 novembre 2022) Regioni di serie A e altre di serie B. È questo il timore che serpeggia, anche tra le file della maggioranza, a fronte della presentazione da parte del ministro leghista Roberto, del disegno di legge suldifferenziata. Nel Pd, oltre a Vincenzo De Luca che è già sul piede di guerra e a Francesco Boccia (che sostiene che la proposta dell’esponente del Carroccio non rispetti la Costituzione), anche il coordinatore nazionale dei sindaci dem, Matteoesprime non poche riserve. Sindaco, che cosa non la convince della proposta direlativa aldelle Regioni? In questo momento il Paese ha bisogno di unità e non di divisione. Il ddlsuldifferenziata rischia di fare l’esatto contrario: ...