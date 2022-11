La migrazione in futuro aumenterà | un tale fenomeno va affrontato con una strategia comune

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) di Diego Possamai Il 3 dicembre 2008 entrava in vigore il Regolamento di Dublino III, ovvero la normativa europea che stabilisce i criteri che uno Stato membro dell’Unione deve seguire per trattare la richiesta di protezione da parte di un cittadino extra Ue o apolide. In particolare, il primo Stato che si occupa dell’ingresso dell’immigrato su suolo Ue ha la responsabilità legislativa e materiale non solo della prima accoglienza, talvolta salvataggio, ma anche e soprattutto della successiva pratica legata alla sua richiesta di asilo. L’esame e l’accettazione della domanda rimangono di competenza dello stesso paese di arrivo, ma l’identikit dell’individuo entra a far parte di un databaseeuropeo accessibile da ogni altro stato membro. Il regolamento in sé non prevede alcun obbligo di ricollocamento interno all’Unione se non per fini di ricongiungimento familiare ...