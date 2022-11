Globe Soccer Awards Osimhen campione del mondo Il modello Napoli trionfa trasformare la vittoria personale in scudetto e trofei

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ilfesteggia il primato di. La stagionele degli azzurri ha lanciatoin vetta alè risultato il migliore giovane emergente delsbaragliando tutta la concorrenza dei rivali (leggi di più) Un traguardo importante quello tagliato dache sarà ulteriormente galvanizzato alla ripresa di Campionato e coppe. Un ulteriore stimolo questo riconoscimento per guidare a suon di reti ilalladelloed il più lontano possibile in Champions League e Coppa Italia. Nonostante l’infortunio che l’ha tenuto fermo ai box per qualche settimana,ha avuto un impatto ...