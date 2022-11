Djokovic | via libera alll' Australian Open 2023 | ' ' Felice Sapete tutti cosa ho passato' '

L'Australia ha deciso di revocare il divieto d'ingresso nel Paese a Novakdopo che lo scorso gennaio gli era stato ...... Corriere dello Sport) Grazie alla vittoria in due set contro Andrey Rublev, Novakè il ... giunta martedì dall'Australia, che vedrà l'ex n.1 del mondo aldei prossimi Australian Open....Curiosa scena immortalata alle ATP Finals, con Djokovic e Ruud che si sono incrociati nella pancia del Pala Alpitour di Torino ...Djokovic è in stato di grazia. E dopo le Finals…c’è lo Slam (Paolo Bertolucci, La Gazzetta dello Sport) Quando a fine allenamento un giocatore come Novak Djokovic si confronta con il suo team dicendo ...