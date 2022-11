Confapi Industria Taranto | “Supporteremo il Governo nella strada da percorrere per dare una prospettiva al futuro dell’acciaieria di Taranto”

(Di giovedì 17 novembre 2022) “ilda poco insediatodaperunaaldie per concertare soluzioni comunque indifferibili rispetto all’attuale emergenza che vivono le nostre aziende” afferma il presidente diRoberto Palasciano presente al vertice romano di stamattina al MIMI Il riequilibrio della governance è requisito strutturale perché lo Stato e l’Azienda possano rispettare pienamente gli impegni presi. E’ necessario individuare in tempi brevi gli strumenti che consentano di gestire questa fase assai complicata e occorre la volontà e l’impegno ...

Danilo Loria - - > Continuano le azioni formative e informative organizzate daConfederazione della piccola e mediasulla scia del Protocollo di legalità siglato con l'Arma dei Carabinieri. Il 2 dicembre alle ore 15,30 presso la sede regionale di...Il presidente della Confederazione italiana della piccola e media) , Cristian Camisa, ha definito l'incontro con il ministro Fitto "estremamente positivo" e "propositivo". I ...Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici.Continuano le azioni formative e informative organizzate da Confapi Confederazione della piccola e media industria sulla scia del Protocollo di legalità siglato con l’Arma dei Carabinieri. Il 2 dicemb ...