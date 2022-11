Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto in tv con Ex On The Beach Italia

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 17 novembre 2022) Paramount+ si sta ritagliando un grande spazio tra i colossi dello streaming. Grazie al suo ricco catalogo, sempre in crescita, sta fidelizzando gli abbonati. Nelle ultime ore, è stato annunciato l’arrivo di un programma che ha spopolato su MTV. Si tratta di Ex On The. La versionena, prodotta da Fremantle, è pronta a far sognare gli spettatori con i suoi colpi di scena e gli amori travagliati. Abbonati subito a Sky Cinema per usufruire gratuitamente dei contenuti di Paramount+! Paramount+, tante nuove sorprese in Ex On The: i dettagli Tutto è pronto per l’arrivo di Ex On Thesu Paramount+. I dating show appartengono a uno dei generi più amati dai telespettatori. Basta pensare all’enorme successo riscosso da Uomini e Donne. Ovviamente, in ...